Порошенко назначил бывшую помощницу Саакашвили Марию Гайдар своим советником

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Порошенко назначил бывшую помощницу Саакашвили Марию Гайдар своим советником

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Фото: ©РИА Новости/Алексей Вовк

Президент Украины Пётр Порошенко назначил своим советником 34-летнюю Марию Гайдар, депутата Одесского облсовета от партии "Блок Петра Порошенко". Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Напомним, ранее россиянка Мария Гайдар работала заместителем экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. В 2015 году Порошенко подписал указ о получении Гайдар украинского гражданства и вручил ей новый паспорт.

Но позже чиновнице пришлось уволиться с данного поста, так как она на тот момент оставалась гражданкой России, а по новому закону депутаты не могут иметь другое гражданство, кроме украинского.

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