Полиция разыскивает оставившего огнетушитель на путях Курского вокзала

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Полиция разыскивает оставившего огнетушитель на путях Курского вокзала

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Фото: © РИА Новости/Михаил Мокрушин

Территория вокруг огнетушителя, оставленного на путях на Курском вокзале, оцеплена. Сотрудники правоохранительных органов на данный момент разыскивают того, кто мог оставить на ж/д путях подозрительный предмет.

<p>Фото: © L!FE</p>

Отметим, что причиной проверки Курского вокзала стал огнетушитель, лежащий на путях, что наводит на мысль о недавних событиях в метро Санкт-Петербурга, когда на станции "Площадь Восстания" обнаружили и обезвредили бомбу, замаскированную под огнетушитель.

Напомним, ранее стало известно, что Курский вокзал эвакуируют из-за обнаруженного на путях огнетушителя. Поезда, следующие на вокзал, отменены.

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