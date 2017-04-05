Полиция разыскивает оставившего огнетушитель на путях Курского вокзала

Территория вокруг огнетушителя, оставленного на путях на Курском вокзале, оцеплена. Сотрудники правоохранительных органов на данный момент разыскивают того, кто мог оставить на ж/д путях подозрительный предмет.

Отметим, что причиной проверки Курского вокзала стал огнетушитель, лежащий на путях, что наводит на мысль о недавних событиях в метро Санкт-Петербурга, когда на станции "Площадь Восстания" обнаружили и обезвредили бомбу, замаскированную под огнетушитель.

Напомним, ранее стало известно, что Курский вокзал эвакуируют из-за обнаруженного на путях огнетушителя. Поезда, следующие на вокзал, отменены.