Пассажиры сняли на видео огнетушитель, парализовавший целое направление МЖД

Пользователь социальной сети "ВКонтакте" выложил видео, снятое из окна электрички, прибывающей на Курский вокзал. На кадры попал момент обнаружения на путях подозрительного предмета, который, как выяснилось позже, представлял собой огнетушитель. Подозрительная находка навела сотрудников железнодорожных служб на мысль о недавних событиях в метро Санкт-Петербурга, когда на станции "Площадь Восстания" обнаружили и обезвредили бомбу, замаскированную как раз под огнетушитель.

Территория вокруг огнетушителя, оставленного на путях на Курском вокзале, была оцеплена. Движение поездов приблизительно с 8:40 утра и до половины одиннадцатого было парализовано.

Ранее Лайф сообщал, что сотрудники правоохранительных органов разыскивают того, кто мог оставить на ж/д путях подозрительный предмет.