СМИ: Мать избавилась от умершей россиянки, выкинув её тело в чемодане в море

Стали известны новые подробности гибели россиянки, чьё тело нашли в чемодане в порту Римини. Как сообщает портал Rainews, таким радикальным способом решила избавиться от её останков мать после того, как 27-летняя женщина скончалась от истощения.

По данным СМИ, 48-летняя мать россиянки работала в Италии сиделкой. Сейчас она вернулась на родину, где и призналась в содеянном.

По версии правоохранителей, 27-летняя девушка бедствовала, поэтому не могла найти денег на еду. На момент смерти она весила всего 35 килограммов.