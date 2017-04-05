Количество пострадавших во время взрыва в Петербурге возросло до 73 человек

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Количество пострадавших во время взрыва в Петербурге возросло до 73 человек

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Фото: ©РИА Новости/Анна Волкова

В Санкт-Петербурге до 73 человек увеличилось число пострадавших в результате взрыва, прогремевшего в метро. Все они находятся в стационарах больниц. Почти половина — 31 человек — в НИИ скорой помощи и в Городской Мариинской больнице. Люди продолжают обращаться за медицинской помощью.

По последним данным, число погибших не изменилось. В результате теракта погибло 14 человек.

Напомним, взрыв на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-1" петербургского метро произошёл 3 апреля. Ещё один взрыв, на станции "Площадь Восстания", был предотвращён.

По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения.

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