Геращенко назвал бредом заявление о переносе "Евровидения" в Берлин

Депутат Верховной рады, советник главы МВД Украины Антон Геращенко считает бредом слова генерального директора Европейского вещательного союза Ингрид Дельтенре о том, что "Евровидение-2017" может быть перенесено в Берлин.

— У меня нет времени этот бред комментировать. Всё будет в Украине. Всё будет как надо, — коротко прокомментировал ситуацию Геращенко.

Антон Геращенко счёл бредом заявление главы EBU о готовности перенести "Евровидение" в Берлин Фото: facebook/anton.gerashchenko.7

Напомним, Дельтенре заявила о возможности такого переноса, став новой жертвой российских пранкеров Алексея Столярова и Владимира Кузнецова. Они позвонили европейской деятельнице от имени украинского премьера Владимира Гройсмана.

Генеральный директор EBU в этом разговоре открыто встала на сторону российской конкурсантки Юлии Самойловой, которой Киев запретил въезд на Украину из-за того, что она ранее посещала Крым.