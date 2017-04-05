Саакашвили заявил, что Порошенко боится его и хочет оставить без команды

Об этом он заявил, комментируя назначение Марии Гайдар советником украинского президента.

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о том, что Порошенко хочет оставить его без команды. Об этом он написал в "Фейсбуке", комментируя назначение своей бывшей помощницы Марии Гайдар советником украинского президента.

Саакашвили подчеркнул, что Порошенко несколько месяцев уговаривал чиновницу стать его советником, параллельно встречаясь ещё с несколькими членами одесской команды экс-губернатора, чтобы предложить им сотрудничество.

— Это означает одно из двух: или Порошенко кривил душой, когда говорил, что в Одессе я был неэффективен. А сам считает как раз наоборот, что в Одессе у нас была суперкоманда, и хочет переманить к себе её представителей. Или он меня очень боится и считает, что я могу ему сильно навредить, пытается оставить без команды, — написал на своей странице экс-губернатор Одесской области.

Напомним, ранее стало известно о том, что бывший заместитель Саакашвили Мария Гайдар назначена на пост советника президента Украины Петра Порошенко.