Хинштейн: Работу ОМОНа на "Площади Восстания" оценило руководство Росгвардии

Взрывотехникам удалось обезвредить бомбу, оставленную на этой станции метро в Петербурге.

Советник директора Росгвардии Александр Хинштейн рассказал Лайфу, что руководство ведомства высоко оценило действия сотрудников, которые не допустили взрыва устройства на станции "Площадь Восстания" в Санкт-Петербурге.

— Безусловно, руководство ведомства, командование высоко оценило действия наших взрывотехников. Фактически своими решительными действиями они не допустили трагедию, которая по масштабу и размаху могла бы превзойти случившееся буквально за непродолжительное время до этого, взрыв на другой станции метро, — сказал Хинштейн.

Решение о незамедлительном обезвреживании устройства, как отметил советник директора Росгвардии, было сопряжено с риском.

— Слава богу, что риск увенчался успехом, — заключил Александр Хинштейн.

О том, как специалисты работали над обезвреживанием бомбы, ранее рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.