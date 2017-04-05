Президенты России и Узбекистана осмотрели в Москве сокровища Нукуса

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Президенты России и Узбекистана осмотрели в Москве сокровища Нукуса

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Президент РФ Владимир Путин и его узбекистанский коллега Шавкат Мирзиёев сегодня после переговоров осмотрели выставку произведений искусства и археологических предметов из коллекции Государственного музея искусств Республики Каракалпакстан.

В Москву из Нукуса привезли более 250 экспонатов. Экспозиция откроется для посетителей 7 апреля в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.

Выставку главы двух государств посетили после переговоров в Кремле. Узбекская сторона там среди прочего заявила, что рассчитывает на расширение поставок военной продукции из России.

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