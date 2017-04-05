Женщина отреклась от родных, тайно крестивших её детей Люцифера и Вольдемара

Родственники втайне от Натальи отвезли её малышей в церковь, чтобы батюшка покрестил детей. При крещении Люцифер получил христианское имя Иван, а Вольдемар стал Владимиром.

Мать детей Наталья сообщила, что церковный обряд прошёл ещё летом 2016 года, однако всё это время родственникам удавалось скрывать произошедшее, чтобы избежать семейного скандала.

— Я не знаю, чем руководствовались родственники, не было никакого конструктивного разговора. Это все знали, но сначала отрицали, — вспоминает Наталья. — Это моя ошибка, что просмотрела. Больше у меня нет ни родственников, ни матери, — сказала женщина.

Теперь Наталья и её муж намерены приучить детей к оккультизму, проведя обряд раскрещивания, который женщина сама прошла в 16 лет.

Родственники семьи не переживают по данному поводу, поскольку считают, что ритуал раскрещивания невозможен.

— Не хочу, чтобы дети в сатанинскую веру перешли, — рассказала прабабушка Люцифера и Вольдемара Александра Александровна. — Но они от нас материально зависят. Никуда они не денутся и ребятишек принесут. Перед родственниками пальцы веером хотят показать, что мы ненормальные. Это у них с головой не всё в порядке.

Наталья планирует самостоятельно составить обряд-противоядие, по которому дети получат третьи сатанинские имена.