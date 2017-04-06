Шварценеггер назвал Трампа грабителем детей

По мнению "железного Арни", невозможно вернуть стране величие, отнимая деньги у её молодых граждан.

Бывший губернатор Калифорнии, известный голливудский актёр Арнольд Шварценеггер заявил, что планы Дональда Трампа сократить финансирование внешкольных программ иначе как грабежом детей не назовёшь.

— Трамп обещал сделать Америку снова великой, но этого не добиться, отбирая 1,2 миллиарда долларов у детей. Это открытый грабёж. Дети — самые уязвимые граждане, — заявил Шварценеггер.

Ранее администрация Трампа представила проект бюджета, в котором обозначила сокращение финансирования сферы образования на три миллиарда долларов. При этом 1,2 миллиарда, по замыслу авторов документа, недополучат так называемые послешкольные программы.

Добавим, что в предвыборной гонке 2016 года Арнольд Шварценеггер — член Республиканской партии США — открыто заявлял, что не будет голосовать за кандидата-республиканца Трампа и призывал к тому же однопартийцев. Впрочем, после того как миллиардера всё же выбрали президентом, Шварценеггер поздравил его и пожелал "построить великое будущее единой Америки".