Неизвестные расстреляли сотрудников Росгвардии в Астрахани

Пострадавшие получили огнестрельные ранения, но остались живы и сейчас находятся в больнице.

Сегодня около часа ночи (00:00 мск) двое сотрудников вневедомственной охраны в Астрахани подверглись нападению со стороны неизвестных.

Как удалось выяснить Лайфу, инцидент произошёл в Ленинском районе города. По предварительным данным, нацгвардейцы получили огнестрельные ранения, но остались живы.

Сейчас пострадавшие находятся в одной из городских больниц. Тем временем полицейские ведут активный поиск преступников.

Напомним, в ночь на 4 апреля в Астрахани погибли двое сотрудников полиции — прибывших на место аварии правоохранителей расстреляли виновники ДТП. Подозреваемых объявили в международный розыск.