Напавшие на сотрудников Росгвардии в Астрахани скрылись с их табельным оружием

На месте преступления злоумышленники бросили два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами.

Злоумышленники, сегодня ночью расстрелявшие сотрудников вневедомственной охраны в Астрахани, похитили с места нападения их табельное оружие — пистолет-пулемёт ПП-2000 и пистолет ПМ. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах региона.

— На месте обнаружены два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, которые, предположительно, бросили преступники, — уточнил источник.

Напомним, в результате нападения огнестрельные ранения получили трое росгвардейцев. Все они сейчас находятся в больницах. Правоохранителям удалось смертельно ранить одного из нападавших, который находился в розыске по подозрению в причастности к совершённому 4 апреля убийству двух полицейских.