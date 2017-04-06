Фонарь с СВУ у ростовской школы был включён

На месте происшествия продолжают работать сотрудники правоохранительных органов.

Устройство сработало сегодня утром в руках у сторожа школы № 5 в Ростове-на-Дону. Мужчина совершал обход, когда заметил лежащий неподалёку от крыльца фонарик. Взрывом сторожу оторвало кисть руки и нанесло повреждения туловища.

Фонарик, взорвавшийся у ростовской школы в руках у сторожа, был включён, чтобы привлечь внимание Фото: © Flickr/Oleg Grom

— Фонарь был включён. Сейчас на месте работают все оперативные службы, прибыло руководство полиции. Проводятся оперативно-следственные мероприятия, — сообщил источник в правоохранительных органах региона.

По одной из версий, фонарь взорвался, когда мужчина попробовал выключить его.

— Вполне возможно, это действие и привело к детонации СВУ, — сообщил источник.

Напомним, что взрыв произошёл сегодня утром у одной из школ Ростова-на-Дону. Самодельное взрывное устройство, замаскированное под фонарик, сдетонировало в руках у сторожа, когда тот попытался его поднять.