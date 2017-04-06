Установлена личность пострадавшего в результате взрыва у школы в Ростове-на-Дону

По предварительным данным, при взрыве СВУ у одной из школ в Ростове-на-Дону пострадал 46-летний Дмитрий К. Как сообщил источник в правоохранительных органах, мужчина был доставлен в городскую БСМП-2.

По данным Лайфа, ранения при взрыве получил сторож. У него оторвало руку, также у него диагностировали повреждения туловища. Его состояние оценивается как критическое.

В Росгвардии уточнили, что СВУ было замаскировано под фонарик, причём сам фонарик был включён. Предполагается, что это было сделано для привлечения внимания.