СКР возбудил уголовное дело после взрыва у школы в Ростове-на-Дону

СУ СК РФ по Ростовской области возбудил уголовное дело по факту получения травм сторожем в результате взрыва самодельного взрывного устройства возле одной из городских школ.

— Сегодня, в 7:40, в следственные органы СУ СК РФ по Ростовской области поступило сообщение о получении телесных повреждений 46-летним мужчиной в результате взрыва неустановленного взрывного устройства. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств" и "Покушение на убийство, совершённое общеопасным способом".

В настоящий момент на месте взрыва продолжает работать следственно-оперативная группа, взрывотехники и полицейские.

Напомним, что в результате взрыва возле одной из школ Ростова-на-Дону серьёзные ранения получил сторож. Прибывшей бригадой медиков он был экстренно госпитализирован. Как выяснилось, СВУ было замаскировано под фонарик, который был включён для привлечения внимания.