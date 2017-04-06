В СКР назвали причину нападения на полицейских в Астрахани

Следствие также отработало весь круг лиц, с которыми общались обвиняемые в атаке на стражей порядка.

Нападение на полицейских в Астрахани произошло из-за неприязни преступников к правоохранительным органам. Кроме того, они решили завладеть табельным оружием стражей порядка, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

— По данным следствия, нападение совершено из-за устойчивой неприязни представителям правоохранительных органов, а также с целью завладения их оружием для использования его при совершении других преступлений, в том числе других убийств полицейских, — сообщила Светлана Петренко.

Официальный представитель ведомства добавила, что следствие отработало весь круг лиц, с которыми общались обвиняемые в нападении на полицейских. Их также проверят на причастность к преступлениям.

Напомним, в ночь с 3 на 4 апреля неизвестные расстреляли двух полицейских в Ленинском районе Астрахани. Сотрудники правоохранительных органов установили личности четверых злоумышленников, они были объявлены в международный розыск и ликвидированы сотрудниками Росгвардии сегодня ночью.