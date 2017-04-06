СВУ у ростовской школы было начинено порохом

Эксперты не обнаружили поражающих элементов и следов взрывчатых веществ на месте взрыва у гимназии № 5.

По словам источников Лайфа, на месте ЧП найдены металлические фрагменты банки или капсулы, в которой, предположительно, находился порох.

— Эта капсула находилась внутри фонарика, от неё шли провода. Скорее всего, цепь замыкалась кнопкой включения-выключения фонарика. Поражающих элементов нет. Но мощность была значительной. Если бы вместо сторожа фонарь поднял бы ребёнок — вряд ли бы он выжил, — считает собеседник Лайфа из правоохранительных органов региона.

Первоначально оперативники придерживались версии, что устройство смастерил кто-то из старшеклассников, чтобы сорвать ЕГЭ, но позже выяснилось что сегодня в гимназии № 5 экзаменов запланировано не было.

Экстренные службы продолжают работать на месте взрыва и пытаются установить, кто и с какой целью, подбросил СВУ к крыльцу учебного заведения.

Напомним, взрыв прогремел на пересечении улиц Социалистической и Нахичеванской в Ростов-на-Дону около половины девятого утра по Московскому времени. По предварительным данным, самодельное взрывное устройство сдетонировало в тот момент, когда его поднял сторож. Он же оказался и единственным пострадавшим в результате ЧП: у мужчины оторвало правую кисть и палец на левой руке. Также он получил ранение передней брюшной стенки.

Ранее стало известно, что устройство, сдетонировавшее у школы в Ростове-на-Дону, было замаскировано под фонарик.