Преступников, расстрелявших полицейских в Астрахани, искали с воздуха

К настоящему времени все нападавшие на стражей правопорядка были ликвидированы бойцами Росгвардии и ФСБ.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудниками полиции совместно с бойцами Росгвардии и ФСБ России были ликвидированы четверо объявленных в розыск по делу о нападении на стражей порядка.

— Во взаимодействии с авиаотрядом Росгвардии совершался облёт территории, где, возможно, могли скрываться преступники. Сотрудниками уголовного розыска во взаимодействии с УФСБ России по Астраханской области отрабатывались возможные связи с другими лицами, вынашивающими намерения на проведение преступных посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее стало известно, что вероятной причиной нападения на полицейских в Астрахани является неприязнь преступников к правоохранительным органам.