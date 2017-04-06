Преступников, расстрелявших полицейских в Астрахани, искали с воздуха

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Преступников, расстрелявших полицейских в Астрахани, искали с воздуха

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Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

К настоящему времени все нападавшие на стражей правопорядка были ликвидированы бойцами Росгвардии и ФСБ.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудниками полиции совместно с бойцами Росгвардии и ФСБ России были ликвидированы четверо объявленных в розыск по делу о нападении на стражей порядка.

— Во взаимодействии с авиаотрядом Росгвардии совершался облёт территории, где, возможно, могли скрываться преступники. Сотрудниками уголовного розыска во взаимодействии с УФСБ России по Астраханской области отрабатывались возможные связи с другими лицами, вынашивающими намерения на проведение преступных посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее стало известно, что вероятной причиной нападения на полицейских в Астрахани является неприязнь преступников к правоохранительным органам.

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