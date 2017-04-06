Захарченко: В армии ДНР два миллиона человек

Глава Донецкой Народной Республики предупредил Украину, что если она захочет начать активные боевые действия, на передовую выйдут все жители ДНР.
— В случае если Украина развяжет активные боевые действия, на защиту республики встанут все её жители. Когда меня спрашивают — какова численность нашей армии, я отвечаю — два миллиона человек, — сказал Лайфу Александр Захарченко.
Ранее сообщалось, что в ДНР сегодня по приказу Александра Захарченко военные комиссариаты мобилизовали более 27 тысяч пригодных к строевой службе мужчин в возрасте от 18 лет. Сборы проводят на одном из полигонов вооружённых сил.
В Донецке пояснили, что цель сборов — проверить потенциал на случай нападения Украины.
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