Захарченко: В армии ДНР два миллиона человек

Ранее в республике был объявлен мобилизационный сбор, чтобы оценить потенциал на случай нападения Украины.

Глава Донецкой Народной Республики предупредил Украину, что если она захочет начать активные боевые действия, на передовую выйдут все жители ДНР.

— В случае если Украина развяжет активные боевые действия, на защиту республики встанут все её жители. Когда меня спрашивают — какова численность нашей армии, я отвечаю — два миллиона человек, — сказал Лайфу Александр Захарченко.

Ранее сообщалось, что в ДНР сегодня по приказу Александра Захарченко военные комиссариаты мобилизовали более 27 тысяч пригодных к строевой службе мужчин в возрасте от 18 лет. Сборы проводят на одном из полигонов вооружённых сил.

В Донецке пояснили, что цель сборов — проверить потенциал на случай нападения Украины.