Перед задержанием продюсер "Джинсовых мальчиков" успел снять для группы клип

Группа "Джинсовые мальчики", чей продюсер — Сергей Грушевский — был задержан за педофилию, планировала премьеру нового клипа на следующей неделе. Съёмки клипа были закончены перед задержанием Грушевского.

Сейчас судьба клипа на песню "Звони на 916" остаётся под вопросом: им занимался сам Грушевский. Видеоанонс клипа был выложен в соцсети.

Как сообщили ранее в пресс-службе столичного управления СКР, в Москве был задержан детский музыкальный продюсер Сергей Грушевский, чьим крупнейшим проектом стала группа "Джинсовые мальчики". Следователи проверяют информацию о трёх предполагаемых жертвах педофила, все трое — мальчики младше 12 лет.