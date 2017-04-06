В Кремле рассказали, кому может быть выгодна атака в Идлибе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал трагедию в сирийской провинции чудовищным и опасным преступлением.

Трагедия в Идлибе может быть выгодна террористам, тем, кто их поддерживает, и силам, которые пытаются представить нелегитимной действующую сирийскую власть. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Существуют силы, которые ведут дело к делегитимизации законного руководства Сирийской Арабской Республики. И существуют силы терроризма и те, кто поддерживает террористов, — отметил он.

Песков добавил, что в Кремле предпочитают придерживаться более взвешенного подхода в оценке атаки в Идлибе, тем более что доподлинных свидетельств применения химического оружия никто до сих пор не предоставил.

— Не считаем возможным предаваться каким-то скоропалительным оценкам того, что произошло в Сирии, в провинции Идлиб, — сказал представитель Кремля.

Напомним, первые свидетельства о возможной химической атаке в Идлибе появились в Сети 4 апреля. Согласно турецким источникам, от отравляющего газа погибло более 100 сирийцев, ещё 500 человек пострадали. Однако подлинной официальной информации о произошедшем озвучено не было.

Ранее Россия представила на рассмотрение на Совбезе ООН свой проект резолюции по расследованию инцидента в Идлибе. Москва настаивает на проведении реального расследования, а не назначении виновных до установления фактов.