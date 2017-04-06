Депутат Верховной рады: Безвиз не имеет значения для 99% украинцев

Украинский нардеп Александр Вилкул считает, что одобренный Европарламентом безвизовый режим с ЕС не имеет значения для 99% граждан Украины, поскольку не позволяет им получить работу в Евросоюзе. Об этом представитель "Оппозиционного блока" написал на своей странице в "Фейсбуке".

— Власть реально не очень рада безвизу, который не имеет значения для 99% украинцев. Это же не право на работу или учёбу, это возможность поехать в турпоездку, — приводит слова политика "Утро.ру".

Кроме того, по его словам, после того, как вопрос о безвизе для Украины был снят, властям придётся искать "новый фетиш" для отвлечения внимания граждан от реальных проблем в стране.

Ранее Европарламент одобрил отмену виз для Украины для краткосрочных туристических и деловых поездок длительностью не более 90 дней.

Безвизовый режим подразумевает передвижение на территории Шенгенской зоны. Она включает 22 страны — члена ЕC, а также четыре государства — не члена ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария) и столько же стран — кандидатов на присоединение к Шенгену (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия).