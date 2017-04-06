CNN: Трамп заявил конгрессу о возможности военных мер против Сирии

По данным источников телеканала, у Пентагона есть долгосрочный план по ударам в Сирии, который уже представлен Белому дому.

Президент США Дональд Трамп заявил членам конгресса о том, что он не исключает военных мер против Сирии после инцидента с химическим оружием в Идлибе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на свой источник.

По данным источника, Трамп ещё не принял окончательного решения — он рассматривает разные варианты, консультируясь с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом. При этом Трамп якобы полагается на советы последнего. Источники в администрации подтвердили телеканалу, что у Пентагона есть долгосрочный план ударов по неким "средствам с химическим оружием" и этот план представлен Белому дому.

Ранее западные СМИ со ссылкой на неподтверждённые данные от активистов сообщили об атаке с применением химоружия в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб.

По предварительным данным, погибло более 80 человек. В Минобороны РФ заявили, что сирийские военные самолёты нанесли удар по арсеналу террористов, где в том числе находилось и химоружие. ООН и ОЗХО проводят расследование по факту произошедшего.

В Кремле сегодня заявили, что случай использования химического оружия в Сирии, который Вашингтон связывает с правительственными силами этой страны, вряд ли кардинально повлияет на отношения России и США.