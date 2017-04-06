Турция готова поддержать США в военной операции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов поддержать Соединённые Штаты в том случае, если они начнут военную операцию в Сирии. Об этом сообщает Kanal 7.

— Пусть слова Трампа о вмешательстве в Сирии не останутся словами. Мы готовы поддержать операцию США, если до неё дойдёт дело, — сказал Эрдоган.

Анкара окажет поддержку возможной военной операции США в Сирии, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Напомним, что ранее Трамп заявил конгрессу о возможности военных мер в Сирии.