Турция готова поддержать США в военной операции в Сирии

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Турция готова поддержать США в военной операции в Сирии

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Фото: © Flickr/James Killoran

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов поддержать Соединённые Штаты в том случае, если они начнут военную операцию в Сирии. Об этом сообщает Kanal 7.

— Пусть слова Трампа о вмешательстве в Сирии не останутся словами. Мы готовы поддержать операцию США, если до неё дойдёт дело, — сказал Эрдоган.

Анкара окажет поддержку возможной военной операции США в Сирии, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Напомним, что ранее Трамп заявил конгрессу о возможности военных мер в Сирии.

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