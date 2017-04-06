Побитая матерью блогерша: В Интернете обсуждают, как довести меня до суицида

Ранее блогерша из Великого Новгорода Дарья Штрошерер закатила истерику в прямом эфире в Сети, на крик и плач пришла её мать. Женщина начала толкать девушку и бить молотком по клавиатуре, после этого трансляция завершилась.

Дарья Штрошерер заявила, что в ходе трансляции она предлагала избить себя шнурком или надавать самой себе несколько пощёчин в обмен на деньги зрителей. В результате другие пользователи начали издеваться над ней, и девушка не смогла сдержать эмоций.

— Печально, что мою семью, а именно мать так опорочили в прессе. Есть архив обсуждений, где травители обсуждают, как лучше довести меня до суицида, — сказала Дарья.

По словам девушки, её мать просто хотела прервать трансляцию, которая доставила Дарье столько неприятных эмоций.

— На затянувшуюся травлю в тот вечер я отреагировала вполне обоснованным нервным срывом. Пользователи одного анонимного интернет-сообщества уже порядка двух лет распространяют порочащие меня сведения, часть из которых полностью фальсифицирована ими, — добавила Дарья.

По словам девушки, она не позиционирует себя ни как художник, ни как философ, ей просто нужны деньги.

— Столкнувшись с проблемой невозможности найти работу, я начала придумывать способы обеспечения собственного существования. Мои стримы скучны и очень узко специализированны. Раньше я старалась обсуждать не самые популярные темы по мотивам прочитанных книг и материалов. Собиралось не больше двадцати человек, но можно было за месяц насобирать достаточную для проживания у родителей сумму в три-пять тысяч, — резюмировала девушка.