Тиллерсон: США не просили разрешения Москвы на удар по Сирии

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Тиллерсон: США не просили разрешения Москвы на удар по Сирии

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Фото: © REUTERS/GeoEye Satellite Image

Вашингтон не просил у Москвы разрешения на осуществление ракетной атаки по правительственной авиабазе в Сирии. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передаёт Reuters.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что распоряжение об ударе по сирийскому аэродрому, с которого якобы была произведена химическая атака, было отдано им лично.

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