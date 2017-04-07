Тиллерсон: США не просили разрешения Москвы на удар по Сирии

Вашингтон не просил у Москвы разрешения на осуществление ракетной атаки по правительственной авиабазе в Сирии. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передаёт Reuters.

MORE: 'We sought no approval from Moscow': U.S. Secretary of State Tillerson https://t.co/ilMGoEXGfI pic.twitter.com/6n7Mht5jLz — Reuters U.S. News (@ReutersUS) 7 апреля 2017 г.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что распоряжение об ударе по сирийскому аэродрому, с которого якобы была произведена химическая атака, было отдано им лично.