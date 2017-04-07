Губернатор Хомса: Атакованная авиабаза использовалась для борьбы с ИГИЛ

Вместе с тем Талял Барази отметил, что человеческих жертв после ракетного удара США нет, нанесён материальный урон.

Авиабаза, по которой США нанесли ракетный удар, использовалась сирийской армией для борьбы с террористической группировкой ИГИЛ*. Такое заявление сделал губернатор сирийской провинции Хомс Талял Барази, передаёт Reuters.

По словам Барази, после удара на этой авиабазе более двух часов ведутся спасательные операции, также проводится работа по тушению возгораний. Губернатор отметил, что на авиабазе нет "значительных человеческих жертв", скорее "материальный урон".

Утром 7 апреля порядка 70 ракет ракет "Томагавк" было выпущено с находящихся в Средиземном море американских военных кораблей по аэродрому в сирийской провинции Хомс. Военные САР заявили о погибших со своей стороны.

* Организация запрещена на территории России по решению Верховного суда.