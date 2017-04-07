СМИ: Четверо военнослужащих погибли в результате удара ракетами США по Сирии

По меньшей мере четверо военнослужащих ВС Сирии погибли в результате обстрела США военного аэродрома Шайрат в провинции Хомс. Об этом сообщил сегодня телеканал "Аль-Арабия".

JUST IN: Pentagon releases video of US cruise missile launch against Syrian airbase pic.twitter.com/Qbpoddhw1k — Jon Passantino (@passantino) 7 апреля 2017 г.

Напомним, сегодня с кораблей ВМС США, находящихся в Средиземном море, было выпущено более 50 ракет "Томагавк" в направлении сирийского аэродрома Шайрат.