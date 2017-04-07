СМИ: Четверо военнослужащих погибли в результате удара ракетами США по Сирии

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СМИ: Четверо военнослужащих погибли в результате удара ракетами США по Сирии

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Фото: ©REUTERS/Oscar Sosa

По меньшей мере четверо военнослужащих ВС Сирии погибли в результате обстрела США военного аэродрома Шайрат в провинции Хомс. Об этом сообщил сегодня телеканал "Аль-Арабия".

Напомним, сегодня с кораблей ВМС США, находящихся в Средиземном море, было выпущено более 50 ракет "Томагавк" в направлении сирийского аэродрома Шайрат.

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