МИД Китая призвал к урегулированию конфликта в Сирии политическим путём

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин призвал заинтересованные стороны не отказываться от урегулирования кризиса в Сирии политическим путём.
Отметим, другие страны также дали свою оценку авиаудару США по военной базе в сирийской провинции Хомс. В Кремле заявили, что такие действия наносят существенный урон отношениям России и Соединённых Штатов.
При этом Турция, Саудовская Аравия, Япония и Великобритания поддержали атаку военной базы.
В настоящее время сообщается о шести погибших в ходе авиаудара.
- Популярные
- По времени