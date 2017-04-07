МИД Китая призвал к урегулированию конфликта в Сирии политическим путём

Прошлой ночью США выпустили по меньшей мере 50 крылатых ракет "Томагавк" по аэродрому Аш-Шайрат в сирийской провинции Хомс. Ранее западные СМИ со ссылкой на источники заявили, что именно с этой военной базы произошла химическая атака.

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин призвал заинтересованные стороны не отказываться от урегулирования кризиса в Сирии политическим путём.

Отметим, другие страны также дали свою оценку авиаудару США по военной базе в сирийской провинции Хомс. В Кремле заявили, что такие действия наносят существенный урон отношениям России и Соединённых Штатов.

При этом Турция, Саудовская Аравия, Япония и Великобритания поддержали атаку военной базы.

В настоящее время сообщается о шести погибших в ходе авиаудара.