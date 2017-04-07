Задержанному журналисту "Новой газеты" отказали в политическом убежище

Правоохранители также сообщили, что к молодому человеку будут применены административные меры.

Журналиста "Новой газеты" Худоберди Нурматова (псевдоним Али Феруз) правоохранители задержали по подозрению в вербовке 16 марта. Позже выяснилось, что мужчина также нарушил миграционное законодательство. Впоследствии его отпустили под подписку о невыезде.

Али Феруз обратился с официальной просьбой о предоставлении ему политического убежища в России. По словам мужчины, на родине, в Узбекистане, на него организованы гонения. Журналист опасается жестокого обращения с собой на территории Узбекистана и уголовной ответственности.

Журналисту "Новой газеты" Худоберди Нурматову, подозреваемому в вербовке, отказали в политическом убежище в РФ Фото: соцсети.

— Шестого апреля был вынесен отказ в предоставлении временного убежища на территории России в связи с отсутствием оснований. К нему будут применены административные меры, — рассказал источник в правоохранительных органах.

Худоберди Нурматов подозревался в экстремистской деятельности и участии в вербовке граждан России в ряды незаконных вооружённых формирований. У правоохранителей есть информация о распространении Худоберди Нурматовым экстремистской литературы и приверженности его радикальным взглядам ещё в Узбекистане.