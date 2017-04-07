Смертник сам собрал бомбу для теракта в метро Санкт-Петербурга

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Смертник сам собрал бомбу для теракта в метро Санкт-Петербурга

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Акбаржон Джалилов.  Фото: соцсети 

Сотрудники Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Санкт-Петербургу провели экспертизу на содержание взрывчатых веществ под ногтевыми пластинами смертника Джалилова, который устроил теракт в метро.

Результаты экспертизы показали, что под его ногтями оказались следы взрывчатых веществ, схожие с теми, которые обнаружены на телах погибших пассажиров.

Эксперты сделали вывод, что Джалилов мог сам изготовлять взрывное устройство. Теперь им предстоит установить, употреблял ли смертник психотропные, лекарственные, наркотические вещества и алкогольные напитки.

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