Смертник сам собрал бомбу для теракта в метро Санкт-Петербурга

Сотрудники Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Санкт-Петербургу провели экспертизу на содержание взрывчатых веществ под ногтевыми пластинами смертника Джалилова, который устроил теракт в метро.

Результаты экспертизы показали, что под его ногтями оказались следы взрывчатых веществ, схожие с теми, которые обнаружены на телах погибших пассажиров.

Эксперты сделали вывод, что Джалилов мог сам изготовлять взрывное устройство. Теперь им предстоит установить, употреблял ли смертник психотропные, лекарственные, наркотические вещества и алкогольные напитки.