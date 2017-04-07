Промолчав в адрес Питера, Порошенко пособолезновал "дружескому шведскому народу"

Президент Украины рассказал, что произошедшее в шведской столице его "шокировало".

Президент Украины Пётр Порошенко выразил соболезнования "дружескому шведскому народу" в связи с терактом в Стокгольме. Об этом президент написал на своей странице в "Твиттере".

Шокований терористичним актом у Швеції. Глибокі співчуття дружньому шведському народу, родинам загиблих і постраждалих в Стокгольмі — Петро Порошенко (@poroshenko) 7 апреля 2017 г.

— Шокирован террористическим актом в Швеции. Глубокие соболезнования дружественному шведскому народу, семьям погибших и пострадавших в Стокгольме, — гласит текст твита украинского президента.

Слова соболезнования Порошенко вызвали возмущение многих его подписчиков, которые припомнили, что глава украинского государства промолчал по поводу теракта в Санкт-Петербурге. Тогда, напомним, погибло 14 человек.

@poroshenko Когда в Питере, в метро, теракт устроили — ни слова не написал. А тут… Как же ты низок. — Алекс Найткроулер (@teranoval) 7 апреля 2017 г.

@poroshenko А почему не был "шокованим" , когда был теракт в Питере? Там погибли не люди? — Лисаченко Надя (@nadlis75) 7 апреля 2017 г.

Напомним, слова соболезнования прозвучали от Порошенко после трагедий в Ницце, Стамбуле и Лондоне — там украинский президент высказывал слова поддержки через два-три часа. На произошедшее в Северной столице он так и не отреагировал.