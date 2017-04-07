Промолчав в адрес Питера, Порошенко пособолезновал "дружескому шведскому народу"

Читайте также

Промолчав в адрес Питера, Порошенко пособолезновал "дружескому шведскому народу"

1372

Фото: © РИА Новости/Михаил Палинчак

Президент Украины рассказал, что произошедшее в шведской столице его "шокировало".

Президент Украины Пётр Порошенко выразил соболезнования "дружескому шведскому народу" в связи с терактом в Стокгольме. Об этом президент написал на своей странице в "Твиттере".

— Шокирован террористическим актом в Швеции. Глубокие соболезнования дружественному шведскому народу, семьям погибших и пострадавших в Стокгольме, — гласит текст твита украинского президента.

Слова соболезнования Порошенко вызвали возмущение многих его подписчиков, которые припомнили, что глава украинского государства промолчал по поводу теракта в Санкт-Петербурге. Тогда, напомним, погибло 14 человек.

<p></p>

Напомним, слова соболезнования прозвучали от Порошенко после трагедий в Ницце, Стамбуле и Лондоне — там украинский президент высказывал слова поддержки через два-три часа. На произошедшее в Северной столице он так и не отреагировал.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!