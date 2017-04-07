Полиция Стокгольма задержала подозреваемого в теракте

Полиция Стокгольма на севере города задержала подозреваемого в теракте.

En person har gripits som kan ha kopplingar till händelsen i centrala Stockholm. Mer om det gripandet kan vi inte säga i nuläget. — Polisen Stockholm (@polisen_sthlm) 7 апреля 2017 г.

— Арестован один человек, который может иметь отношение к событию в центральной части Стокгольма. В настоящее время мы не можем рассказать других подробностей задержания, — говорится в сообщении в "Твиттере".

Напомним, сегодня в столице Швеции неизвестный угнал грузовик и протаранил толпу людей. В результате происшествия погиб один человек.