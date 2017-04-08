Внуки Трампа спели Си Цзиньпину на китайском

Внуки президента США Дональда Трампа выступили перед лидером КНР Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань с песней на китайском языке. Видеозапись исполнения опубликовала в своём микроблоге в "Твиттере" мама Арабеллы и Джозефа Иванка Трамп.

Very proud of Arabella and Joseph for their performance in honor of President Xi Jinping and Madame Peng Liyuan's official visit to the US! pic.twitter.com/fu3RIh26UO — Ivanka Trump (@IvankaTrump) 7 апреля 2017 г.

— Мы хотим, чтобы вы чувствовали себя как дома, — сказала Иванка гостям.

Напомним, Си Цзиньпин прилетел в США 6 апреля, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. В течение двух дней главы государств обсуждали вопросы двустороннего сотрудничества и обеспечения международной безопасности.