Лидер британских либерал-демократов назвал Бориса Джонсона "пуделем Вашингтона"

Лидер либеральных демократов Великобритании Тим Феррон назвал главу британского МИД Бориса Джонсона "пуделем Вашингтона". Столь резкое заявление политик сделал после того, как Борис Джонсон отказался от рабочей поездки в Россию, мотивируя это последними событиями в Сирии. В частности, бомбардировкой США сирийской авиабазы Шайрат. Тим Феррон усмотрел в этом политическом демарше следование политике Соединённых Штатов, а не национальным интересам Британии.

— Наше правительство спешит слепо следовать любому действию Белого дома и Дональда Трампа. Борис, ты показал себя пуделем Вашингтона. Это печально, что даже Трамп смотрит на тебя как на шута, — приводит слова Феррона сайт британского издания "Экспресс".

Напомним, глава МИД Великобритании Борис Джонсон должен был посетить Россию 10 апреля и встретиться с руководителем дипломатического ведомства РФ Сергеем Лавровым. Однако за два дня до вылета Джонсон сообщил, что передумал из-за происходящих событий в Сирии.