Посольство РФ в Индонезии прокомментировало возможную казнь повара-наркокурьера

Дипведомство сообщает, что нарушения норм индонезийского законодательства в отношении гражданина России не зафиксировано.

Пресс-атташе российского посольства в Индонезии Николай Карапетян прокомментировал Лайфу ситуацию с поваром Романом Калашниковым из России, которого могут казнить за перевозку гашиша в тюбике от зубной пасты.

В ведомстве подтвердили, что молодого человека задержали 11 декабря при попытке ввезти на Бали 3 килограмма гашиша.

— Роман Алексеевич Калашников заключён под стражу. В настоящее время дело передано в суд, который должен определить график соответствующих судебных заседаний по делу обвиняемого, — сообщает Карапетян. — К задержанному был допущен Почётный консул России на острове Бали. Нарушения норм индонезийского законодательства в отношении российского гражданина не зафиксировано.

Посольство и почётный консул находятся на связи с правоохранительными органами Индонезии. Ведомство отслеживает ситуацию.

Напомним, что молодой человек с помощью друга записал видеообращение, в котором просит направить деньги на благотворительность, если его всё-таки решат казнить. Роман Калашников пытается пойти на сделку со следствием, чтобы избежать высшей меры наказания. В том случае, если россиянину удастся избежать казни, ему грозит тюремный срок вплоть до пожизненного.