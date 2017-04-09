Число пострадавших при столкновении поездов в Москве возросло до 31 человека

После столкновения поезда и электрички между станциями Фили и Кунцево за помощью медработников обратился 31 человек.
После осмотра врачей 11 из них были экстренно госпитализированы в столичные больницы. Врачи оказывают помощь пострадавшим в столкновении поездов.
Ранее Лайф публиковал список раненых.
Как сообщалось ранее, 8 апреля на участке, где произошло столкновение, велись ремонтные работы, движение на нём осуществлялось по одному пути с использованием вариантного графика.
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