Число пострадавших при столкновении поездов в Москве возросло до 31 человека

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Число пострадавших при столкновении поездов в Москве возросло до 31 человека

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Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

После осмотра врачей 11 человек были экстренно госпитализированы в столичные больницы.

После столкновения поезда и электрички между станциями Фили и Кунцево за помощью медработников обратился 31 человек.

После осмотра врачей 11 из них были экстренно госпитализированы в столичные больницы. Врачи оказывают помощь пострадавшим в столкновении поездов.

Ранее Лайф публиковал список раненых.

Как сообщалось ранее, 8 апреля на участке, где произошло столкновение, велись ремонтные работы, движение на нём осуществлялось по одному пути с использованием вариантного графика.

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