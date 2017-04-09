СМИ: В Осло полиция взорвала подозрительный предмет

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СМИ: В Осло полиция взорвала подозрительный предмет

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Фото: Twitter/Fredrik Drevon

Норвежская полиция в Осло подтвердила информацию о том, что около 00:35 по местному времени был произведён контролируемый подрыв подозрительного предмета. Об этом сообщает издание Aftenposten.

— В настоящее время ожидаются дополнительные проверки специалистами на месте контролируемого подрыва, — рассказали в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что полицейские Осло оцепили городскую площадь и закрыли станцию метро из-за подозрительного предмета, обнаруженного под мостом через реку Акерсельва. Помимо этого, был задержан один человек, который, по данным полиции, и оставил коробку.

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