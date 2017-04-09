Известный белорусский певец Роман Волознев ранен при столкновении поездов

У певца диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, рана правой височной области и перелом рёбер.

Популярный белорусский певец Роман Волознев пострадал в результате столкновения электрички с поездом. 20-летний исполнитель находился в числе пассажиров поезда Москва — Брест.

Сообщается, что прибывшие на место врачи скорой помощи госпитализировали Романа с множеством травм. У певца диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, рану правой височной области и перелом рёбер.

Как стало известно Лайфу, Роман Волознев провёл в столице несколько дней.

Исполнитель обрёл популярность ещё в возрасте десяти лет, став одним из сильнейших певцов на национальном отборе на Детское Евровидение в Белоруссии с песней "Лети". Он также является победителем множества музыкальных конкурсов.

Напомним, в результате произошедшего пострадал 31 человек. Лайф опубликовал полный список раненных.