Белорусский певец Роман Волознев рассказал о столкновении поездов, где был ранен

По словам популярного белорусского исполнителя, о столкновении пассажиров поезда никто не предупредил.

Белорусский певец Роман Волознев прокомментировал информацию о своей госпитализации после столкновения электрички и поезда на западе Москвы.

По словам исполнителя, до произошедшего поезд стоял несколько минут, о столкновении пассажиров никто не предупредил.

— Поезд стоял несколько минут, потом был сильный удар. После этого приехали экстренные службы, и я был госпитализирован. Нас никто не предупредил о возможном столкновении, поэтому все люди оказались не готовы к такому сильному удару, — рассказал Лайфу певец.

20-летний Роман Волознев был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, раной правой височной области и переломом рёбер.

Напомним, по последним данным, при столкновении электрички и пассажирского поезда Москва — Брест пострадал 31 человек, в их числе — пятеро детей.