Число погибших при взрыве в Египте возросло до 15 человек

Опубликовано видео с места взрыва, который прогремел в египетском городе Танта. По последним данным, погибло 15 человек, ещё порядка 40 получили ранения.
وسائل إعلام مصرية: نحو 15 قتيلا في انفجار طنطا https://t.co/OPDZBARfwx— Sky News Arabia (@skynewsarabia) 9 апреля 2017 г.
Разные данные поступают о месте взрыва: он произошёл недалеко от церкви или внутри здания. Отметим, что христиане отмечают Вербное воскресенье. По предварительным данным, служба проводилась и в церкви. Подробности произошедшего уточняются.
#عاجل | ارتفاع ضحايا انفجار كنيسة #مارجرجس في #طنطا إلى 13 قتيلا و42 مصابا على الأقل (سكرتير عام محافظة الغربية) pic.twitter.com/rtZXIrUVIA— شبكة رصد (@RassdNewsN) 9 апреля 2017 г.
- Популярные
- По времени