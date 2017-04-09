Число погибших при взрыве в Египте возросло до 15 человек

Опубликовано видео с места взрыва, который прогремел в египетском городе Танта. По последним данным, погибло 15 человек, ещё порядка 40 получили ранения.

وسائل إعلام مصرية: نحو 15 قتيلا في انفجار طنطا https://t.co/OPDZBARfwx — Sky News Arabia (@skynewsarabia) 9 апреля 2017 г.

Разные данные поступают о месте взрыва: он произошёл недалеко от церкви или внутри здания. Отметим, что христиане отмечают Вербное воскресенье. По предварительным данным, служба проводилась и в церкви. Подробности произошедшего уточняются.