Число погибших при взрыве в Египте возросло до 15 человек

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Число погибших при взрыве в Египте возросло до 15 человек

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Опубликовано видео с места взрыва, который прогремел в египетском городе Танта. По последним данным, погибло 15 человек, ещё порядка 40 получили ранения.

Разные данные поступают о месте взрыва: он произошёл недалеко от церкви или внутри здания. Отметим, что христиане отмечают Вербное воскресенье. По предварительным данным, служба проводилась и в церкви. Подробности произошедшего уточняются.

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