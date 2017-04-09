СМИ: 23 человека стали жертвами взрыва в Египте

Согласно последним данным, 23 человека погибли и порядка 50 получили ранения в результате взрыва в окрестностях церкви в египетском городе Танта. Число жертв и пострадавших по второму взрыву устанавливается.

Ранее сообщалось о 15 жертвах произошедшего. Отметим, что христиане отмечают Вербное воскресенье. По предварительным данным, служба проводилась и в церкви, в районе которой прогремел взрыв. Подробности произошедшего уточняются.