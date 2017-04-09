СМИ: 23 человека стали жертвами взрыва в Египте

Согласно последним данным, 23 человека погибли и порядка 50 получили ранения в результате взрыва в окрестностях церкви в египетском городе Танта. Число жертв и пострадавших по второму взрыву устанавливается.
WATCH: Video shows immediate aftermath of deadly blast near church in Egyptian city of #Tanta https://t.co/ID5G8YeQXE #Egypt pic.twitter.com/GTLYCIgtNz— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) 9 апреля 2017 г.
Ранее сообщалось о 15 жертвах произошедшего. Отметим, что христиане отмечают Вербное воскресенье. По предварительным данным, служба проводилась и в церкви, в районе которой прогремел взрыв. Подробности произошедшего уточняются.
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