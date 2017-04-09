МИД РФ жёстко ответил на решение Бориса Джонсона отменить визит в Москву

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отменил поездку "из-за ситуации в Сирии". Он объяснил, что сейчас у него в приоритете контакты с США и другими странами в преддверии встречи "Большой семёрки".

— Налицо фундаментальное непонимание либо незнание происходящего в Сирии, усилий России по урегулированию этого кризиса, а также предназначения дипломатии в принципе, — прокомментировали в МИД РФ.

В сообщении российского внешнеполитического ведомства говорится, что ходе визита Бориса Джонсона в Москву планировалось провести откровенный разговор по всему комплексу международных проблем и обсудить "состояние российско-британских отношений, по сути загнанных британской стороной в тупик".

— Решение об отмене поездки Б. Джонсона в Москву лишний раз подтверждает сомнения в наличии добавленной стоимости от разговора с британцами, которые по большинству актуальных проблем современности не имеют собственной позиции и реального влияния на ход международных дел, оставаясь в тени своих стратегических партнёров. Не считаем, что диалог с Лондоном нам нужен больше, чем ему самому, — парирует МИД РФ.