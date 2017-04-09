Очевидцы: Взрыв в коптском храме в Египте совершил смертник

Число жертв взрыва в церкви египетского города Танта возросло до 30, передаёт телеканал "Аль-Маядин". Ранее сообщалось о 25 погибших и более 50 пострадавших. Очевидцы рассказывают о том, что взрыв мог осуществить смертник.

На данный момент известно о двух взрывах. Один из них прогремел в воскресенье утром во время церковной службы в церкви города Танта в Египте около одного из коптских храмов. Второй произошёл в том же городе у центра подготовки полицейских. Подробности произошедшего уточняются.

МИД Египта уже назвал произошедшее терактом.