Третий за сутки взрыв прогремел на севере Египта

Третий по счёту взрыв за сегодня прогремел в Египте. Сообщается, что взрывное устройство было приведено в действие у кафедрального собора в городе Александрии. Сведения об этом распространил местный информационный портал "Аль-Ватан". По данным журналистов, есть жертвы.

Напомним, взрыв во время церковной службы в крупнейшей церкви города Танта прогремел с утра в воскресенье. Согласно последним данным, погибло 30 человек, пострадавших примерно 70. Очевидцы рассказали о том, что взрыв мог осуществить смертник. Соболезнования властям Египта в связи с терактом направил президент России Владимир Путин.