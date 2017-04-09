ИГИЛ взяло на себя ответственность за взрывы в церквях Египта

Читайте также

ИГИЛ взяло на себя ответственность за взрывы в церквях Египта

921

Боевики ИГИЛ* взяли на себя ответственность за взрывы в церквях Египта, сообщает AFP. Ранее сообщалось, что взрывы прогремели около храма в Александрии и в городе Танта. По последним данным, в результате погибло 36 человек.

Как сообщалось, в Александрии бомбу заложили в автомобиль. Погибли двое правоохранителей, ранено порядка 20 человек.

Утром в воскресенье взрыв прогремел также во время службы в церкви египетского города Танта. Как сообщалось, погибло 30 человек, порядка 70 получили ранения различной степени тяжести.

* Организация запрещена на территории России по решению Верховного суда.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!