После обнаружения взрывчатки полиция Осло задержала подростка из РФ

По данным правоохранителей, молодой человек может быть причастен к организации теракта.

Норвежская полиция сообщила о задержании 17-летнего россиянина, который прибыл в страну вместе с семьёй под видом беженца. Задержание связано с тем, что у метро Осло было найдено самодельное взрывное устройство, сообщает газета Verdens Gang со ссылкой на местную полицию. Взрывчатка была обезврежена, а вскоре в центре города был задержан молодой человек, который может быть причастен к попытке организации теракта.

Как уточнили в правоохранительных органах, подросток приехал в Норвегию с семьей ещё в 2010 году и с тех пор уже попадал в поле зрения норвежских спецслужб за увлечение радикальными течениями ислама и симпатии к группировке ИГИЛ*.

Напомним, в ночь на 9 апреля под мостом через реку Акерсельва в Осло близ станции метро был обнаружен подозрительный предмет. Прибывшие правоохранители установили, что внутри может находиться взрывное устройство. Направленным взрывом они ликвидировали предмет.

* Организация запрещена на территории России по решению Верховного суда.