Посольство РФ в Норвегии не уведомили о задержании 17-летнего россиянина

Читайте также

Посольство РФ в Норвегии не уведомили о задержании 17-летнего россиянина

986

Фото: Twitter/Fredrik Drevon

Пресс-секретарь Посольства РФ в Норвегии Ольга Кирьяк прокомментировала Лайфу задержание 17-летнего подростка из России. По её словам, диппредставительство не уведомили о произошедшем.

— Посольство не было уведомлено о задержании гражданина России. На данный момент мы занимаемся сбором информации и уточнением сообщённых службой безопасности сведений, — отметила Кирьяк.

Напомним, российского подростка задержали после того, как в ночь на 9 апреля под мостом в Осло был обнаружен и ликвидирован подозрительный предмет. Правоохранители уверены, что внутри могла находиться взрывчатка.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!