Посольство РФ в Норвегии не уведомили о задержании 17-летнего россиянина

Пресс-секретарь Посольства РФ в Норвегии Ольга Кирьяк прокомментировала Лайфу задержание 17-летнего подростка из России. По её словам, диппредставительство не уведомили о произошедшем.

— Посольство не было уведомлено о задержании гражданина России. На данный момент мы занимаемся сбором информации и уточнением сообщённых службой безопасности сведений, — отметила Кирьяк.

Напомним, российского подростка задержали после того, как в ночь на 9 апреля под мостом в Осло был обнаружен и ликвидирован подозрительный предмет. Правоохранители уверены, что внутри могла находиться взрывчатка.