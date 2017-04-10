Пропавших под лавиной на Камчатке будут искать с помощью георадара

На Камчатке, на северном склоне вулкана Вилючинский, где в результате схода лавины под снегом могут находиться два человека, готовятся к спасательной операции. Колонна специальной техники регионального МЧС находится в двух километрах от места ЧП.

— К месту схода лавины спасатели добираются снегоходами небольшими группами — в связи с отсутствием дорог. В составе второй колонны спецтехники также находятся два специалиста РАН, которые будут обследовать снежный покров георадаром, — пояснила Лайфу пресс-секретарь ГУ МЧС по Камчатскому краю Юлия Ананьева.

К месту схода лавины на Камчатке готовится вылететь вертолёт Ми-8, однако пока погодные условия не позволяют воздушному судну выдвинуться к месту спасательной операции.

Ранее очевидцы трагедии сообщили о том, что проезжающим мимо туристам удалось спасти из снежного плена одного из пострадавших, а момент схода лавины попал в объектив GoPro.